Японска фондация финансира културни събития в Пловдив
Японска фондация ще финансира събития от програмата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. Това съобщи заместник-кметът Стефа...
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Японска фондация ще финансира събития от програмата на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. Това съобщи заместник-кметът Стефа...