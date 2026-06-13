Киро Японеца: Оперираха сина ми в гърба
Синът на Киро Японеца, който бе прострелян вчера, е претърпял операция в гърба. "Има 9 прострелни рани. Нямам информация за състояниетому към момента,...
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Синът на Киро Японеца, който бе прострелян вчера, е претърпял операция в гърба. "Има 9 прострелни рани. Нямам информация за състояниетому към момента,...