Жалваха се срещу освободения от ареста Янко Станев
Варна. От щаба на независимия кандидат за кмет на Варна доц. Христо Бозов сигнализираха общинската избирателна комисия и окръжна прокуратура, че освоб...
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Варна. От щаба на независимия кандидат за кмет на Варна доц. Христо Бозов сигнализираха общинската избирателна комисия и окръжна прокуратура, че освоб...
Варна. Арестуваният за купуване на гласове варненски общинар Янко Станев беше освободен. Той беше задържан в деня за размисъл преди балотажа на кметск...
Варна. Янко Станев е арестуван във Варна заедно с още десет души за директно участие в купуване на гласове. По неофициална информация, задържането е с...