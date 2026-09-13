Искат 2,5 г. затвор за Янева, присъдата - днес
Днес в 13 ч Софийският градски съд ще произнесе присъдата на бившия си председател Владимира Янева. По 2,5 години ефективна присъда поиска прокуратура...
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Днес в 13 ч Софийският градски съд ще произнесе присъдата на бившия си председател Владимира Янева. По 2,5 години ефективна присъда поиска прокуратура...
Магистратите от Висшия съдебен съвет (ВСС) прекратиха проверката по случая „Янева".12 от кадровиците гласуваха "за", 4-ма се въздържаха, а 3-ма гласу...
Проверката е прекратена. Експертиза показала, че записите са манипулирани Няма извършено нарушение от замесените в скандала "Яневагейт". С това заклю...
Напуснах системата на МВР след много груб политически натиск от страна на ДСБ. Това заяви бившият главен секретар на МВР Светлозар Лазаров в ефира на...