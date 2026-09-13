Откриха яма с животински отпадъци в Стара Загора
Тя е била намерена случайно след сигнал до общината
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Тя е била намерена случайно след сигнал до общината
Двама загинаха на място
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