Голям скандал и арести в Гърция, замесени са българки
Полицията е разбила престъпна група, в която участват лекари и други медицински лица
Следете всички новини, анализи и коментари за Яйцеклетки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Полицията е разбила престъпна група, в която участват лекари и други медицински лица
Задържани са 12 души, сред които адвокат и лекар
Преди тежката операция Анджи запазва гена за бъдещите наследници
Не е далеч моментът, когато жените ще могат да произвеждат сперматозоиди, а мъжете - яйцеклетки. Това твърдят японски учени, според които в бъдеще ще...