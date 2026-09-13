Превръщат ядрения отпадък от АЕЦ в стъкло

Козлодуй. Ядреният отпадък от АЕЦ ще става на стъкло и ще намали 80 пъти обема си. Това съобщи шефът на дирекцията за развитие и модернизация в центра...