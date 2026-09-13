Сянката на Чернобил. Най-опасният обект за ядрени отпадъци в Европа има теч
"Гардиън" направи големи разкрития
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"Гардиън" направи големи разкрития
Плевен. Жителите на плевенското с. Брестовец заплашиха да бойкотират изборите и да преградят пътя заради информационно затъмнение около изхвърлени в н...
Екоминистерството не е отчело всички фактори за въздействието на радиацията в района, реши ВАС
Козлодуй. Ядреният отпадък от АЕЦ ще става на стъкло и ще намали 80 пъти обема си. Това съобщи шефът на дирекцията за развитие и модернизация в центра...