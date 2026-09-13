Лудост. Кои градове в Европа са заплашени от ядрен удар
Според анализа на редица западни медии
Следете всички новини, анализи и коментари за Ядрен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според анализа на редица западни медии
Какво възложи президентът Cи Цзинпин
Той е много близък до президента Путин
В Русия горят 3,5 милиона хектара, т.е. приблизително площта на Сърбия и Черна гора взети заедно
Премиерът Бенямин Нетаняху ефективно подхрани слуховете
Сеул. Южнокорейски медии съобщиха за нова активност в ядрения полигон, където по-рано Сверна Корея извърши третия си ядрен опит. Новината идва ден, сл...