Плевнелиев обсъди с Яценюк единството на Украйна
Ню Йорк. „България винаги е отстоявала принципната позиция за зачитане на единството, териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Ние никога няма...
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Ню Йорк. „България винаги е отстоявала принципната позиция за зачитане на единството, териториалната цялост и суверенитета на Украйна. Ние никога няма...
Вашингтон. Политическото споразумение на Украйна с ЕС може да бъде подписано идната седмица, това заяви украинският премиер Арсений Яценюк след срещат...
Киев. Президентът на Украйна Виктор Янукович предложи на опозиционните лидери постовете на премиер и вицепремиер на преговорите днес, съобщи Интерфак...