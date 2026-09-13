Джамаларите дойдоха, за да гонят злите сили
Минаха през всички къщи в Ябълково
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Минаха през всички къщи в Ябълково
Млад мъж от Кюстендилското село Ябълково е убит от мълния в сряда вечер. Александър Алексов на 37 години бил на нивата си, за да оре с трактор. Към 19...
Среднощен пожар опустоши цех за производство на мебели в в димитровградското село Ябълково. Огънят е тръгнал около 3 часа и е вилнял на 1200 квадрата...
Учените изпълниха дълга си въпреки кризата