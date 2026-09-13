Поредно признание за Цвети Пиронкова
Българката е номинирана за "Завръщане на сезона"
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Българката е номинирана за "Завръщане на сезона"
Сайтът на женската тенис асоциация описва приказката на Цвети в Ню Йорк
Причината е пандемията от коронавирус
Турнирът в Синсинати може да е началото
Решение за това ще се вземе седмица по-рано
Барти би за титлата украинката Свитолина
Ашли Барти спечели титлата в Бирмингам и вече е №1
София. Изпълнителният вицепрезидент на Женската тенис асоциация Лорънс Епълбаум е в България. Той заяви, че страната ни може да продължи да организир...
Ню Хейвън. Шесто поражение за Цветана Пиронкова. Ракета номер едно при жените отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира на твърди кортове в Н...