НФЦ одобри филма по "Възвишение"
След като романът на Милен Русков "Възвишение" претърпя театрална адаптация, сега ще се превърне и в история на големия екран. Проектът е получил одоб...
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След като романът на Милен Русков "Възвишение" претърпя театрална адаптация, сега ще се превърне и в история на големия екран. Проектът е получил одоб...