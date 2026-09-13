Пускат без ограничение движението в тунел "Витиня"
Тръбата за София е уксрепена със 72 км анкери
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Тръбата за София е уксрепена със 72 км анкери
Маршрутите на автобуси 73, 83 и 102 в София се възстановяват
Бобошево/Кочериново. Тази нощ, в 02.05 ч., по-рано от първоначално обявеното, беше възстановено движението на влаковете в междугарието Бобошево-Кочери...
В 15.45 ч., бе възстановено движението в междугарието Димитровград-север – Меричлери. Участъкът бе наводнен и имаше струпана земна маса върху железния...
Възстановено е движението в района Аврамово-Якоруда, съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Днес в 12.06 ч. бе прекъснато движе...