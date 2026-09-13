Русия възстановява полетите до 4 страни
Самолети ще летят от Москва до Ханой (Виетнам), Делхи (Индия), Хелзинки (Финландия) и Доха /Катар/
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Самолети ще летят от Москва до Ханой (Виетнам), Делхи (Индия), Хелзинки (Финландия) и Доха /Катар/
Мярката влиза в сила от 20 април
Вече са възстановени всички далекопроводи, засегнати от снежното бедствие през месец март т. г. Подменени са 790 стълба, 335 от които са в Кърджалийс...