Откриха снаряд с взривател зад читалище в Казанлък
Боеприпас с взривател е бил намерен на строителна площадка зад читалище "Искра" в Казанлък, предаде БГНЕС. 123 мм снаряд бил изровен от багер по врем...
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Боеприпас с взривател е бил намерен на строителна площадка зад читалище "Искра" в Казанлък, предаде БГНЕС. 123 мм снаряд бил изровен от багер по врем...