Между 5 и 15 души са загинали при взрива в Тексас
Далас. Между 5 и 15 души са загинали при експлозията, която избухна в завод за производство на торове в американския град Уест, в щата Тексас, съобщих...
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Далас. Между 5 и 15 души са загинали при експлозията, която избухна в завод за производство на торове в американския град Уест, в щата Тексас, съобщих...
Земетресение, срутени сгради, пожари и неустановен брой жертви в Уест
Далас. Има опасност от нова експлозия в завода за производство на тор в град Уест, американския щат Тексас, предаде Си Ен Ен. При първия взрив са заг...