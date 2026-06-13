Брутален инцидент с балон с хелий, дете е обгорено
Докато детето играе с балона, той се самовъзпламенява
Следете всички новини, анализи и коментари за Възпламеняване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Докато детето играе с балона, той се самовъзпламенява
Хирург объркал дезинфектанта и при контакт с уред кожата на жената се възпламенила
Кола се е запалила в движение в Пловдив. Двама души, които са били в нея, са скочили преди тя да се възпламени, съобщи Нова тв. Инцидентът е станал с...
Двама младежи успяха да напуснат катастрофирал автомобил секунди преди возилото да се възпламени. Двамата живеят втори живот, казаха пред "Стандарт" о...