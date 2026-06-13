"Тойота" и "Нисан" изтеглят 6,5 млн. коли заради опасни въздушни възглавници
"Тойота" и "Нисан" изтеглят 6,5 милиона автомобила в световен мащаб заради експлодираща въздушна възглавница, причинила пет смъртни случая. Най-големи...
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"Тойота" и "Нисан" изтеглят 6,5 милиона автомобила в световен мащаб заради експлодираща въздушна възглавница, причинила пет смъртни случая. Най-големи...