17-годишен афганистанец нападна влак в Германия
17-годишен афганистанец нападна с брадва и нож пътници в регионален влак на път за баварския град Вюрцбург, Германия. Нападателят по-късно бе застреля...
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17-годишен афганистанец нападна с брадва и нож пътници в регионален влак на път за баварския град Вюрцбург, Германия. Нападателят по-късно бе застреля...
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