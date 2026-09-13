Италия се готви да въведе задължителни ваксини
Имунизацията вече е задължителна за лекарите
Следете всички новини, анализи и коментари за Въведе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Имунизацията вече е задължителна за лекарите
Задължителният тест се прави на съответния граничен пункт при влизане в страната.
От 17:00 часа днес, "Енерго - про Мрежи" е в повишена готовност за отстраняване на последствията върху електроразпределителната мрежа при очакваното в...