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Вуз се отказа от рейтингите

Вуз се отказа от рейтингите

София. Висшето училище по застраховане и финанси се отказа от участие в рейтинговата система на университетите. Това е първият вуз у нас, който обявяв...

22 октомври | 19:17
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