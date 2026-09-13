Отличиха големите победители в конкурса „Млад застраховател"
ВУЗФ присъди и една допълнителна награда на участник заради впечатляващата му работа
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ВУЗФ присъди и една допълнителна награда на участник заради впечатляващата му работа
Висшето училище по застраховане и финанси отправя лятно предизвикателство към всички кандидат-студенти и настоящите студенти
За тринадесета поредна година бяха връчени най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас
„Банков мениджмънт и инвестиционна дейност” е с възможности за стипендии и професионална реализация
Събитието ще се проведе под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН).
Церемонията по връчване на годишните награди „Застраховател на годината“ и “Застрахователен брокер на годината” за 2019 година ще се проведе онлайн на...
Тържествената церемонията бе открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов
Ректорът връчи награди на отличили се преподаватели, студенти, докторанти и служители
ВУЗФ дава и възможност да получиш британска диплома Предлага магистратури за най-горещите професии на бъдещето 94% от студентите на Висшето училище...
София. Висшето училище по застраховане и финанси се отказа от участие в рейтинговата система на университетите. Това е първият вуз у нас, който обявяв...