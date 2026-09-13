Грипът взе седма жертва
Мъж на 42 г. издъхна в пазарджишката болница след усложнения
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Мъж на 42 г. издъхна в пазарджишката болница след усложнения
Втора жертва взе студеното време у нас. Във Видин откриха труп на мъж, починал на улицата, съобщи полицията. Оранжев код за поледици е обявен в облас...
Откриха втора жертва на хотела убиец "Вероника" в курорта Слънчев ден. Екипите са открили тялото до основите на хотела. "Намерихме тялото, но не сме...
Бургас. Втора жертва взеха дъждовете в Бургас. Издирваното 23-годишно момиче е било намерено удавено, съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаро...