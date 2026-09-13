НАТО с най-голям десант след Втората световна
4800 военни кацат с парашути в Балчик, тренират защита за 48 часа Най-голямото учение на НАТО след Втората световна война започва днес в България. Ме...
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4800 военни кацат с парашути в Балчик, тренират защита за 48 часа Най-голямото учение на НАТО след Втората световна война започва днес в България. Ме...
Благоевград. Конкурс за ученици по повод отбелязването на 70 години от край на Втората световна война се организира в Благоевград. В надпреварата мог...
София. Президентът Росен Плевнелиев днес отива на работно посещение в Чешката република, съобщиха от прессекретериата на държавния глава. Той ще участ...
През 1940 г. британците разбиват пет пъти по-голяма армия Във войните няма нищо смешно. Но във всяка война има отделни сражения, които са на границат...