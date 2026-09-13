Как сиракът Илия два пъти намери и върна пари
Най-голямата му мечта е да намери майка си и да я попита защо го е оставила
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Най-голямата му мечта е да намери майка си и да я попита защо го е оставила
Илия прави това за втори път, дарява наградата си на болен мъж
Поискала личната карта на собственика, за да се увери, че дава парите на правилния човек