Изкуственият интелект изяде хляба на врачките
Сложните компютърни алгоритми скоро може да ги оставят без работа в разчитането на бъдещето
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Сложните компютърни алгоритми скоро може да ги оставят без работа в разчитането на бъдещето
Врачките в Родопите страдат сериозно от страховете на хората
Оливът се дължи на поверието, че не е хубаво да се жениш на високосна година Врачки, гледачки и всезнайковци провалят сватбите в София. Това обяви ше...
Кината, които се свързани с данъчните, се увеличиха с 19 на сто
Търсят палестински съучастници в перачницата на пари от Долни Дъбник
Благоевград. Поредната наивна жертва намериха измамнички в Благоевград. Жена на 69 години от областния център падна в капана на мошенички. Преди обяд...