Преброяват врабчетата
Преброяването се извършва само от доброволци
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Преброяването се извършва само от доброволци
Врабчетата усещат, ако партньорката им ги мами и я наказват, като носят в гнездото по-малко храна, установиха британски учени, цитирани от в. "Дейли м...
Популациите на врабчета у нас драстично намаляват. През последните години те са все по-голяма рядкост в градовете и числеността им се топи бързо. Голе...