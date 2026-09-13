Важно за българите в чужбина -ето къде ще гласуват
Разкриват 753 избирателни секции в 68 държави
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Разкриват 753 избирателни секции в 68 държави
"Призовавам всички български политици да запазят правото на глас на българите в чужбина и те да имат право да гласуват за собствената си държава." Тов...
Кърджали. Малко хора пред урните и само 7 автобуса с изселници белязаха вота в Кърджали. Едва 79 937 души от имащите право на глас 223 205 пуснаха бюл...
Седем невалидни бюлетини в Кавала
До 15 часа в чужбина са гласували близо 43 206 български граждани. Това съобщи говорителят на Министерство на външните работи Димитър Япраков, цитиран...