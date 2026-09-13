Военните са пред Вашингтон! Чакат решението на Тръмп
Коя е причината за извънредните мерки в столицата
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Коя е причината за извънредните мерки в столицата
Коя е причината за апела към жителите на града
София. Нов дългосрочен план за развитието на въоръжените сили с действие 10 или 20 години поискаха от двете професионални сдружения в армията - офицер...