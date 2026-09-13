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Военен кораб на САЩ във Варна

Военен кораб на САЩ във Варна

Американски военен кораб е пристигнал на пристанище Варна, съобщи "Петел". Малко преди да се появи на пристанището в морската столица, стана известно,...

04 декември | 18:25
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