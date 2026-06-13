Военен хеликоптер се разби в Турция
Хеликоптер на военновъздушните сили на Турция се е разбил в североизточните части на страната, в провинция Гиресун. Това предаде РИА Новости, цитирана...
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Хеликоптер на военновъздушните сили на Турция се е разбил в североизточните части на страната, в провинция Гиресун. Това предаде РИА Новости, цитирана...
Дванадесет алжирски войници загинаха, а други двама бяха тежко ранени, когато военен хеликоптер се разби в неделя вечерта в южната част на страната, с...
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Талибани свалиха умишлено военен хеликоптер в Пакистан. Най-малко шестима души са загинали, включително норвежки и филипински дипломат, съобщи АФП....