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Момче се удави във водоем

Момче се удави във водоем

12-годишно момче бе открито мъртво, след като се удавило във водоем край Гоце Делчев. Момчето, което е от с. Корница, изчезнало във водоема снощи, а...

03 юли | 16:15
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