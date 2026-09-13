Нещо става с наш язовир. Голяма тревога
Това е един от стратегическите водоеми в България
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Това е един от стратегическите водоеми в България
12-годишно момче се удави в поливен водоем. Нелепият инцидент почерни гоцеделчевското село Корница. Малкият Мохарем Д. излязъл в 18,00 часа в събота о...
12-годишно момче бе открито мъртво, след като се удавило във водоем край Гоце Делчев. Момчето, което е от с. Корница, изчезнало във водоема снощи, а...
Кърджали. Областният управител на Кърджали Бисер Николов наблюдава тактическо занятие на РС „ПБЗН" в Джебел и доброволното формирование край микрояз...
Две момчета са се удавили в село Цани Гинчево, община Никола Козлево. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. Инцидентът е станал вчера, мал...
Банско. Тяло на мъж изплува тази сутрин от водоем край Банско, като най-вероятно то е на изчезналия преди 10 дни адвокат Здравко Гоцевски, съобщи БГНЕ...
Благоевград. Случайни минувачи се натъкнаха на труп на мъж до вододайната зона на град Сандански. Около 17:05 часа в неделя в РУП - Сандански е получ...
Монтана. Сушата стопи втория в страната по обем изкуствен водоем - „Огоста" край Монтана. Намаленият приток на реката се отразява и на големия язовир...
Кърджали. Започва работа по паспортизацията на язовир „Боровица", който захранва с питейна вода Кърджали, Момчилград и 33 села. Това съобщи шефът на „...