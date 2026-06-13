Проверяват критичните участъци на водните обекти в София
Кметът на София Йорданка Фандъкова нареди на дирекция „Сигурност" и районните кметове да започнат огледи на всички критични участъци на водните обекти...
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Кметът на София Йорданка Фандъкова нареди на дирекция „Сигурност" и районните кметове да започнат огледи на всички критични участъци на водните обекти...