Нови разкрития за изловената в нарушение тролейджийка
Случаят стана публичен благодарение на бившия футболист Пламен Николов
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Случаят стана публичен благодарение на бившия футболист Пламен Николов
Българката Виктория Томова отпадна от турнира
Русе. Клиент нападна таксиметрова шофьорка в Русе. След инцидента мъжът е задържан. Нападателят е 23-годишен русенец, осъждан многократно за престъпле...