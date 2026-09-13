Внучките на Луканов – красавици с невероятна съдба. Първи снимки
Мария и София са отличнички в Софийския университет
Следете всички новини, анализи и коментари за Внучки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мария и София са отличнички в Софийския университет
Раева разкри как си почиват в събота
Преходът не е летяща шейна по неутъпкана писта, казва професорът, който е един от създателите на СДС Професор Михаил Неделчев - един от най-колоритни...