Парламентът реши! Kомисия за контрол на евросредствата
Предложението е на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Атанас Атанасов
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Предложението е на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Атанас Атанасов
Министерски съвет внесе в Народното събрание предложение за освобождаване на Веселин Вучков от поста вътрешен министър, съобщи БГНЕС. Стандарт Нюз пр...