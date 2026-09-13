Икономист танцува със звънци на кръста
Хората в Пернишко стискат палци Сурва да влезе в ЮНЕСКОХлопатарите от сурвакарските маски ги има само в България, твърди Влади Стоянов От 2013 година...
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Хората в Пернишко стискат палци Сурва да влезе в ЮНЕСКОХлопатарите от сурвакарските маски ги има само в България, твърди Влади Стоянов От 2013 година...
"Ла Скала" идва при теб, когато талантът ти е годен за продан, казва Владимир Стоянов
Владимир Стоянов демонстрира класа, каквато малко баритони по света днес притежават
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