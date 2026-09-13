Страшилището на Ботевград влиза в затвора за 32 г.
Разследват Владимир Пелов за три убийства, гадаят къде е закопал злато от обран сараф Килърът е учителски син, докато е зад решетките, е приет с най-...
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Разследват Владимир Пелов за три убийства, гадаят къде е закопал злато от обран сараф Килърът е учителски син, докато е зад решетките, е приет с най-...
Владимир Пелов, който е заподозрян за убийството на двамата братя в Ботевград, остава в ареста. Това решиха магистратите от Софийски апелативен съд....
Съдът гледа мярката на заподозрения за двойното убийство в Ботевград Владимир Пелов. Софийският апелативен съд трябва да реши дали да го остави за по...
София. Престъпникът Владимир Пелов получи присъда от 25 г. лишаване от свобода за грабеж, опит за убийство на полицаи, отвличане и кражба на кола. Ре...