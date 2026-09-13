Крамник пак захапа Данаилов и Топалов
Скандалният Владимир Крамник и до ден днешен мисли за драматичния си сблъсък с Веселин Топалов за световната корона преди близо десет години в Елиста....
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Скандалният Владимир Крамник и до ден днешен мисли за драматичния си сблъсък с Веселин Топалов за световната корона преди близо десет години в Елиста....
"Владимир Крамник не издържа психически на срещата с Веселин Топалов", заяви настоящият световен шампион Магнус Карлсен. Детето чудо на шаха коментира...
В Ханти-Мансийск Владимир Крамник отново ще разчита на уменията на мистичния масажист, с когото работи по време на миналогодишния турнир на претендент...