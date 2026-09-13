Десетки приятели изпратиха Владимир Каролев
Той си отиде от този свят на 60 години
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Той си отиде от този свят на 60 години
Икономистът пострада при инцидент в Пирин през май
Няма промяна в състоянието на икономиста
Все още има фактори, които застрашават живота му
Състоянието му остава тежко
Икономистът е на апаратна вентилация
Финансистът остава за лечение в Отделението по анестезиология и интензивно лечение към Клиниката по неврохирургия
Спасителите открили първо каската му
Явор Първанов е съученик на икономиста Владимир Каролев, който пострада тежко в Пирин
Състоянието му е критично
Костадин Ангелов и Асен Балтов помагат на лекарите в Разлог
Обсъжда се вариант икономистът да бъде транспортиран към София
Икономистът Владимир Каролев е изчезнал и в момента спасители го издирват около хижа Вихрен в Пирин
"Абсолютно не е вярно, че ако не дадем Плана за развитие до края на април, тези пари ще бъдат загубени"
Невероятна история за изгубен телефон
Обвинителният акт срещу бившия столичен общински съветник е внесен в съда
Владо Каролев даде първо интервю след задържането си за нарушаване на извънредните мерки
Ако в Китай някой опиташе номера на Каролев, да се разхожда, щеше да бъде разстрелян
Прокуратурата повдигна две обвинения на Каролев и му наложи гаранция от 50 000 лева
Задържан е за 24 часа за нарушаване на ограничението да се напуска областта на местоживеене без уважителни причини