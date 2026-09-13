В Дубай вдигат ресторант на 675 м
В Дубай ще бъде построен 711-метров небостъргач с най-високата панорамна площадка. Той ще се издига в Meydan One, нов район на града. Площадката ще бъ...
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В Дубай ще бъде построен 711-метров небостъргач с най-високата панорамна площадка. Той ще се издига в Meydan One, нов район на града. Площадката ще бъ...
Закон срещу корупцията по високите етажи на властта ще гласуват депутатите днес на първо четене в пленарна зала, информира БНТ. Предвижда се през сле...
София. Трус с магнитуд 4.3 по скалата на Рихтер е регистриран в 15.15 ч. на 170 километра западно от София извън територията на страната. Това съобщих...