"От какво се страхува Вирджиния Улф" оживява на сцената
Това е и първата премиера за 2024
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Това е и първата премиера за 2024
Четем нейн портрет, писан от син на приятелка и любовница
Сборникът "Литературни есета" със събрани текстове на Вирджиния Улф е вече по книжарниците с марката на издателство "Колибри". Най-влиятелната жена в...