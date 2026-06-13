ВИП-билети за 90-годишния юбилей на Старозагорската опера
Открита е и специална дарителска сметка, в коята всеки старозагорец ще може да даде своята лепта за любимата операСтара Загора По 50 лв ще струва бил...
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Открита е и специална дарителска сметка, в коята всеки старозагорец ще може да даде своята лепта за любимата операСтара Загора По 50 лв ще струва бил...