3 милиона българи живеят с до 360 лева на месец
Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ заяви в ефира на БНР, че близо 3 милиона българи живеят със средства до мин...
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Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ заяви в ефира на БНР, че близо 3 милиона българи живеят със средства до мин...