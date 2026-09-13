Всичко за Виола

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25 години за убиеца на Виола

25 години за убиеца на Виола

25 години затвор даде Софийският градски съд на Стефан Станев за убийството на Виола Николова. Присъдата е намалена с една трета, тъй като Станев приз...

03 ноември | 14:25
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Дуо свири Моцарт

Дуо свири Моцарт

Дуото проф. Евгения-Мария Попова и виолистът Димитър Пенков свирят първите пет концерта на Моцарт за цигулка. Произведенията ще звучат в две изпълнени...

12 май | 21:50
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