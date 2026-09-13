Триумф на музиката в Казанлък
Международният лютиерски фестивал представя над 70 музикални инструмента от 12 държави
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Международният лютиерски фестивал представя над 70 музикални инструмента от 12 държави
25 години затвор даде Софийският градски съд на Стефан Станев за убийството на Виола Николова. Присъдата е намалена с една трета, тъй като Станев приз...
Дуото проф. Евгения-Мария Попова и виолистът Димитър Пенков свирят първите пет концерта на Моцарт за цигулка. Произведенията ще звучат в две изпълнени...