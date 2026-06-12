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Успех без аналог!

Успех без аналог!

Със Златното Розе на Chateau Karnobat България покори Китай Вината от Карнобатските лозя са новият хит на необятния китайски пазар, а безапелационния...

12 февруари | 8:20
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