Успех без аналог!
Със Златното Розе на Chateau Karnobat България покори Китай Вината от Карнобатските лозя са новият хит на необятния китайски пазар, а безапелационния...
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Със Златното Розе на Chateau Karnobat България покори Китай Вината от Карнобатските лозя са новият хит на необятния китайски пазар, а безапелационния...
На Трифон Зарезан отличниците на лозаро-винарския техникум станаха част от каузата "Повярвай в България"Наесен ще вложат гроздето в чудодейното вино E...