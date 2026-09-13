Остават 10 дни до най-голямото винено събитие на Южното Черноморие: Wine & Spirits Fest Burgas 2026
Билетите за Wine & Spirits Fest Burgas 2026 са в продажба
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Билетите за Wine & Spirits Fest Burgas 2026 са в продажба
Истинското вино се прави само от грозде и никога не се разрежда с вода. С това предупреждение започва разказа си майсторът на течния еликсир и собстве...
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