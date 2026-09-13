Всичко за Виктория Нюланд

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Боздуганът на Обама

Боздуганът на Обама

И най-умният греши. Тази максима много подхожда за помощник държавния секратар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд, която в началото на седмица...

03 април | 21:25
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Русия не подслушвала Нюланд

Русия не подслушвала Нюланд

Москва. Дмитрий Лоскутов, помощник на вицепремиера Дмитрий Рогозин, опроверга руските власти да имат нещо общо с подслушването на разговори на америка...

08 февруари | 18:56
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