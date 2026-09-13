Оставка по върховете на Държавния департамент на САЩ
Виктория Нюланд ще напусне поста си този месец
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Виктория Нюланд ще напусне поста си този месец
Виктория Нюланд е на посещение в Киев
В четвъртък президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че е готов да разговаря с Путин
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд, която е на работно посещение...
Помощник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд ще бъде на визита у нас утре. Тя ще остане в страната ни 5 часа, научи "Стандарт". Посещението й...
"Ако Украйна реши да тръгне по този път, ще бъде много трудно", заяви помощник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд. "Не сме обсъждали перспекти...
И най-умният греши. Тази максима много подхожда за помощник държавния секратар на САЩ за Европа и Евразия Виктория Нюланд, която в началото на седмица...
Посещението на госпожа Fuck the EU е ясен знак от Обама
София. Помощник-държавният секретар по въпросите на Европа и Азия Виктория Нюланд е на посещение днес в България, съобщиха от Държавния департамент на...
София. Американският помощник - държавен секретар за Европа и Евразия Виктория Нюланд пристига в понеделник в България за разговори за партньорството...
Москва. Дмитрий Лоскутов, помощник на вицепремиера Дмитрий Рогозин, опроверга руските власти да имат нещо общо с подслушването на разговори на америка...