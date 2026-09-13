Гончаренко върза тенекия на "Лудогорец"
Беларуският треньор Виктор Гончаренко, който бе свързван с "Лудогорец", предпочете да продължи кариерата си в Русия. Причината е, че е получил примамл...
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Беларуският треньор Виктор Гончаренко, който бе свързван с "Лудогорец", предпочете да продължи кариерата си в Русия. Причината е, че е получил примамл...
Ивелин Попов остана без треньор в "Кубан", гръмнаха медиите в Русия. Днес сутринта сайтът "onedivision.ru" съобщи, че шефовете са уволнили Виктор Гонч...
Краснодар. Ивелин Попов има нов треньор в руския клуб Кубан Краснодар, като става дума за българския кошмар Виктор Гончаренко. Младият специалист влез...