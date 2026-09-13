Рокади на върха в Нова
Медията напуска изпълнителният директор Николай Андреев
Следете всички новини, анализи и коментари за Вики Политова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Медията напуска изпълнителният директор Николай Андреев
София. Бившият генерален директор на бТВ Вики Политова става Главен оперативен директор и заместник-председател на Управителния съвет на Нова Броудкас...
София. Изпълнителният директор на bTV Вики Политова напуска телевизията, а мястото й ще бъде заето от някогашния шеф на Нова телевизия Павел Станчев....