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Дядо Николай с нов викарий

Дядо Николай с нов викарий

Пловдив. От неделя Църквата ще има още един епископ. Епархийският духовен надзорник на Пловдивско архимандрит Арсений ще получи титлата Знеполски епис...

02 юли | 17:11
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