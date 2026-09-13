Генерал Мутафчийски съобщил за кончината на патриарха
Българският патриарх е бил една кристално чиста личност
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Българският патриарх е бил една кристално чиста личност
Пловдив. От неделя Църквата ще има още един епископ. Епархийският духовен надзорник на Пловдивско архимандрит Арсений ще получи титлата Знеполски епис...
София. Игуменът на Троянския манастир епископ Григорий е новият викарий на патриарх Неофит. Това е решил току що Светият синод, научи "Стандарт". На н...